Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Польский политик требует захватить российские активы и отдать все Украине

Польский политик требует захватить российские активы и отдать все Украине

Запад должен захватить замороженные активы России и передать их на восстановление экономики Украины. Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Польши Иоахим Станислав Брудзинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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