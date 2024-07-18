Польский политик требует захватить российские активы и отдать все Украине

Запад должен захватить замороженные активы России и передать их на восстановление экономики Украины. Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Польши Иоахим Станислав Брудзинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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