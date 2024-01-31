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Как возникло украинство

Как возникло украинство

Понятие «украинство» получило распространение в конце XIX – начале XX века в австро-венгерской Галиции, затем в Российской империи, как среди самих украинофилов, так и среди их оппонентов – представителей русского (русофильского) движения.

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