Как возникло украинство

Понятие «украинство» получило распространение в конце XIX – начале XX века в австро-венгерской Галиции, затем в Российской империи, как среди самих украинофилов, так и среди их оппонентов – представителей русского (русофильского) движения.
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