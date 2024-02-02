Дело о крупнейшей взятке в истории Украины дошло до суда

Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передали в суд дело крупнейшей взятки в истории страны на 5,5 миллиона долларов, сообщается на сайте НАБУ.
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