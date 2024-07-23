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Ученые предупредили о нашествии шаровых молний в Москве и Подмосковье

В столичном регионе ожидают нашествие шаровых молний. По мнению ученых, природное явление могут спровоцировать частые грозы в Москве и области.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Лет 30 тому назад работали летом , на шабашке в деревне , строили ферму... Вдруг над землей, над полем и лесом вдали нависла огромная черная грозовая туча. Она быстро закрыла все небо , и начался сильный - как из ведра - дождь. Страшные кривые молнии били в деревья ... Деревья вспыхивали пламенем и искрами , но тут же потоки воды заливали огонь. Гроза приблизилась ... И яркая могучая молния с ужасным треском ударила рядом в зеленое поле...В стороны полетела трава и грязь , словно от взрыва снаряда ... И на месте удара молнии над полем возник яркий огненный зеленоватый шар , примерно , 1 метр в диаметре - шаровая молния! Дождь лил , не переставая, но молния висела в потоках воды секунд 5... Но потом погасла. Если бы дождя не было , шаровая молния полетела бы над землей , пугая людей.
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