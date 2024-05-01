Номинально Франция участвовала во Второй мировой войне почти год – с третьего сентября 1939 года по 22 июня 1940 года (затем воевала "Сражающаяся Франция" де Голя, Французская республика из войны вышла, подписав с Германией перемирие – фактически капитулировала).
"Сопротивление" по-украински
Комментарии
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Александр Салтановский
" что делать с людьми и территорией после победы" Да пускай, что хотят то и делают, хоть едят поедом друг дружку, сами всё для этого сделали!
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12 час.
Вик Норд
Сами хохлы проговорились,что по косвенным данным,число 200-х захистников приближается к полутора миллионам...
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10 час.
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