Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 841 подписчик

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Свежие комментарии

  • Сергей Гришин
    Ох не принять бы нам троянского коня!Переедет миллион!...
  • ольга
    С чего бы? Они в украинской не хотят, а в российской тем болееПереедет миллион!...
  • Валерий Пресняков
    Я не уверен,что эти новые граждане встанут на защиту России!!!!!! Ведь на защиту своей страны они не встали,а тут за ...Переедет миллион!...

"Сопротивление" по-украински

"Сопротивление" по-украински

Номинально Франция участвовала во Второй мировой войне почти год – с третьего сентября 1939 года по 22 июня 1940 года (затем воевала "Сражающаяся Франция" де Голя, Французская республика из войны вышла, подписав с Германией перемирие – фактически капитулировала).

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot; что делать с людьми и территорией после победы&quot; Да пускай, что хотят то и делают, хоть едят поедом друг дружку, сами всё для этого сделали!
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12 час.
Вик Норд
Сами хохлы проговорились,что по косвенным данным,число 200-х захистников приближается к полутора миллионам...
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10 час.

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