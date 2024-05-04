Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Поведение новых аргентинских властей вызывает все больше разных вопросов. Например, 3 мая глава Министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины Диана Мондино недипломатично заявила в интервью аргентинскому изданию Clarin, отвечая на вопрос о возможном присутствии военных из КНР на одном из объектов на юге страны, что китайцы «все одинаковые».

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