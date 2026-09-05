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Лже-косметолог устроила дебош, пытаясь скрыться от журналистов и полиции

Лже-косметолог устроила дебош, пытаясь скрыться от журналистов и полиции

"112" Истошные крики о помощи распугали посетителей столичного торгового центра. Едва порог местного салона красоты переступила гроза подпольных косметологов Марина Ильина, шприцы, ампулы и белые халаты полетели прочь.

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