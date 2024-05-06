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Автоэксперт назвал четыре признака неисправности тормозов

Автоэксперт назвал четыре признака неисправности тормозов

Перед летним сезоном необходимо проверить состояние тормозных колодок, поскольку зимой и весной из-за высокой влажности, большого количества грязи и реагентов колодки могли не только износиться, но и повредиться.

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