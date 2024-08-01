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Ирина Винер назвала имя преемницы во главе художественной гимнастики России

Ирина Винер назвала имя преемницы во главе художественной гимнастики России

Художественную гимнастику России возглавит десятикратная чемпионка мира.Ирина Винер, занимающая пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), сообщила, что рассматривает в ряду первых кандидатов на пост главы этой организации многократную чемпионку мира и Европы Ольгу Капранову.

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