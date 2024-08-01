Ирина Винер назвала имя преемницы во главе художественной гимнастики России

Художественную гимнастику России возглавит десятикратная чемпионка мира.Ирина Винер, занимающая пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), сообщила, что рассматривает в ряду первых кандидатов на пост главы этой организации многократную чемпионку мира и Европы Ольгу Капранову.