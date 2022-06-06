Вашингтон: решение стран закрыть небо для самолета Лаврова является суверенным

pxhere.com США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова их суверенным решением и показом коллективной решимости Европы привлечь Москву к ответу за специальную военную операцию на Украине.