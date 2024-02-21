В Екатеринбурге суд отправил под стражу пособницу ВСУ, гражданку РФ и США

Людмила Семенова Отсюда корни русофобства- "...исторический факультет Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина по специальности "социально-культурный сервис и туризм", а также университет Мэриленда (г. Балтимор, США)."

Пульхерия Djem Русофобский Екатеринбург куёт своих гнид на конвеере.Убрать ельцин-центр и прошерстить всю либерастню с посадками,иначе дождёмся...