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В Екатеринбурге суд отправил под стражу пособницу ВСУ, гражданку РФ и США

В Екатеринбурге суд отправил под стражу пособницу ВСУ, гражданку РФ и США

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы г.

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Комментарии
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Людмила Семенова
Отсюда корни русофобства- &quot;...исторический факультет Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина по специальности &quot;социально-культурный сервис и туризм&quot;, а также университет Мэриленда (г. Балтимор, США).&quot;
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8 час.
Пульхерия Djem
Русофобский Екатеринбург куёт своих гнид  на конвеере.Убрать ельцин-центр и прошерстить всю либерастню с посадками,иначе дождёмся...
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2 час.
Пульхерия Djem
А у пацанчиков (толстый и тонкий) просто черты вырождения и нулевого интеллекта.
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2 час.

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