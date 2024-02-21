"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы г.
В Екатеринбурге суд отправил под стражу пособницу ВСУ, гражданку РФ и США
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Людмила Семенова
Отсюда корни русофобства- "...исторический факультет Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина по специальности "социально-культурный сервис и туризм", а также университет Мэриленда (г. Балтимор, США)."
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8 час.
Пульхерия Djem
Русофобский Екатеринбург куёт своих гнид на конвеере.Убрать ельцин-центр и прошерстить всю либерастню с посадками,иначе дождёмся...
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2 час.
Пульхерия Djem
А у пацанчиков (толстый и тонкий) просто черты вырождения и нулевого интеллекта.
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2 час.
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