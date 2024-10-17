Власти Франции наложили запрет на поездку фанатов «ПСЖ» в Марсель

Указ, запрещающий поездку в Марсель болельщикам парижского клуба «ПСЖ» в день матча между футбольными клубами «Олимпик» (Марсель) и «ПСЖ» (Париж), издало министерство внутренних дел Франции 17 октября, сообщает RMC Sport.