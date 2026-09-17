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Татар-информ

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Боец СВО из Татарстана после тяжелого ранения мечтает вернуться на ринг

Боец СВО из Татарстана после тяжелого ранения мечтает вернуться на ринг

Боец специальной военной операции из Лениногорского района Татарстана Александр Давлетшин, получивший тяжелое минно-взрывное ранение, продолжает заниматься физическими упражнениями и готовится к новым медицинским консультациям.

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