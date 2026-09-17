Боец СВО из Татарстана после тяжелого ранения мечтает вернуться на ринг

Боец специальной военной операции из Лениногорского района Татарстана Александр Давлетшин, получивший тяжелое минно-взрывное ранение, продолжает заниматься физическими упражнениями и готовится к новым медицинским консультациям.
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