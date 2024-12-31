Сальдо рассказал, когда решат вопрос пенсий жителям Херсонской области

Сальдо: вопрос начисления пенсий в Херсонской области планируется решить за год В Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 тысяч человек, заявил губернатор области Владимир Сальдо ТРК «Таврия».
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