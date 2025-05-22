Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала начали расследование деятельности британской группы альпинистов, среди которых были бывшие военные и один министр, которые за рекордно короткое время поднялись на вершину Эвереста, не предупредив о применении специального допинга — ксенона.
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