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Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала начали расследование деятельности британской группы альпинистов, среди которых были бывшие военные и один министр, которые за рекордно короткое время поднялись на вершину Эвереста, не предупредив о применении специального допинга — ксенона.

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