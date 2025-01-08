Тольяттинские полицейские совместно с общественниками в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» посетили подшефных ребят из детского дома «Дельфин»

В рамках Всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов с представителями Общественного совета при территориальном органе посетили воспитанников социального приюта для детей и подростков «Дельфин».
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