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Игорь Мартынов принял участие в открытии казачьего класса в Каралатской школе

Игорь Мартынов принял участие в открытии казачьего класса в Каралатской школе

В ходе рабочего визита в Камызякский район Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов принял участие в торжественной церемонии открытия казачьего класса в Каралатской средней общеобразовательной школе.

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