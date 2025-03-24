Игорь Мартынов принял участие в открытии казачьего класса в Каралатской школе

В ходе рабочего визита в Камызякский район Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов принял участие в торжественной церемонии открытия казачьего класса в Каралатской средней общеобразовательной школе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии