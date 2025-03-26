Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти шайб

Гол нападающего не помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Виннипег Джетс» Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю до пяти шайб.
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