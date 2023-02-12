Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Франц Тост: «Цунода должен всегда попадать в третий сегмент и финишировать в очках»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост ждет от Юки Цуноды значительного прогресса. Сезон-2023 станет для японца третьим в «Формуле-1».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх