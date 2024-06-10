20-летней девушке, которая влетела в уличную курилку с людьми, перепутав педали, дали условный срок. ЧП произошло на парковке у ТЦ на Московке.
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20-летней девушке, которая влетела в уличную курилку с людьми, перепутав педали, дали условный срок. ЧП произошло на парковке у ТЦ на Московке.