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Московский комсомолец в Израиле

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Регулятор требует реформ, сравнение с мировыми инцидентами

Регулятор требует реформ, сравнение с мировыми инцидентами

Израильское Управление по защите частной жизни признало Министерство образования виновным в серьезных нарушениях закона о защите персональных данных после утечки информации о 21 000 учениках, потребовав немедленных реформ и подчеркнув, что международная сертификация не освобождает от национальных требований .

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