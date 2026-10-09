Регулятор требует реформ, сравнение с мировыми инцидентами

Израильское Управление по защите частной жизни признало Министерство образования виновным в серьезных нарушениях закона о защите персональных данных после утечки информации о 21 000 учениках, потребовав немедленных реформ и подчеркнув, что международная сертификация не освобождает от национальных требований .