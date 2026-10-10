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Говорит Европа ⚡

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Александр Лазарев: Мэр столицы Украины признал крах системы, но не взял ответственность

Александр Лазарев: Мэр столицы Украины признал крах системы, но не взял ответственность

Почему мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть город вместо подготовки энергетической инфраструктуры? Какие управленческие решения не были приняты для защиты миллиона жителей столицы от зимнего коллапса? Почему политики, ранее выступавшие за продолжение боевых действий, теперь позиционируют себя как миротворцы? И какие риски для государственности Украины создаёт отсутствие компетентных у… Читать далее: https://govorit.

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