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ИА Регнум

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Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах сенатора Грэма

Главу киевского режима Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов назад от президента США Дональда Трампа на похоронах сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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