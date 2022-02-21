Происшествия

8 подписчиков

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства гибели еще двоих мирных жителей Донбасса

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства гибели еще двоих мирных жителей Донбасса

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике  при обстреле со стороны украинских военнослужащих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх