Вежливость человека повлияла на его уровень счастья

Современные психологи активно исследуют факторы счастья. Согласно недавним работам, в молодом возрасте на его уровень сильнее всего влияет дружба, а люди в отношениях удовлетворены жизнью сильнее, чем «одиночки».
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