Валуев рассказал, как от него убегал медведь весом килограммов триста

Бывший чемпион мира по боксу дал несколько советов на случай встречи с медведем Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в интервью "Парламентской газете" о двух случаях встречи с медведями, которые предпочли от него убежать.
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