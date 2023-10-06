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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Валуев рассказал, как от него убегал медведь весом килограммов триста

Валуев рассказал, как от него убегал медведь весом килограммов триста

Бывший чемпион мира по боксу дал несколько советов на случай встречи с медведем Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в интервью "Парламентской газете" о двух случаях встречи с медведями, которые предпочли от него убежать.

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