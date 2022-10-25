Смолянам рассказали о ранении военкора Семёна Пегова

Коллеги и военные объяснили, как журналист из Смоленска смог избежать серьёзных травм от мины Военный корреспондент и уроженец Смоленска Семён Пегов получил ранение под Донецком, в прямом смысле этого слова пнув противопеходную мину «лепесток».