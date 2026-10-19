Ксения Шойгу опубликовала фотографию с отцом Сергеем Шойгу и поздравила его с Днем отца. "Самый надежный, умный, честный и сильный! Люблю тебя и горжусь быть твоей дочкой!" – добавила она теплое признание к снимку.