Ксения Шойгу опубликовала фотографию с отцом Сергеем Шойгу и поздравила его с Днем отца. "Самый надежный, умный, честный и сильный! Люблю тебя и горжусь быть твоей дочкой!" – добавила она теплое признание к снимку.
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