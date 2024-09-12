Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sig Bor
    Очень мягко и дипломатично сказал эксперт. Если говорить прямым текстом, то надо перестать заниматься соплежуйством,...Война будет долго...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Уникальная и абсурдная ситуация...Урановый козырь в...
  • Александр Вокин
    Гибнут лучшие люди на этой войне, только наши генералы всё тянут и разворовывают, а наш светлейший всё в Кремлёвском ...Боец ВС России Ни...

Военкор Коц: моральный дух ВСУ в Курской области падает, остался «вялый пластилин»

Военкор Коц: моральный дух ВСУ в Курской области падает, остался «вялый пластилин»

У Киева закончились мотивированные бригады на Курском направлении, а моральный дух солдат ВСУ упал.Военный корреспондент Александр Коц рассказал «Комсомольской правде», что в начале вторжения в Курскую область первую неделю-полторы это были хорошо подготовленные и мотивированные военные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх