У Киева закончились мотивированные бригады на Курском направлении, а моральный дух солдат ВСУ упал.Военный корреспондент Александр Коц рассказал «Комсомольской правде», что в начале вторжения в Курскую область первую неделю-полторы это были хорошо подготовленные и мотивированные военные.