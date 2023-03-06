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Алана заявила, что Мамаев настраивал дочь против нее: «Главный посыл: «Тебя не любят, потому что не покупают новый телефон». Что должно быть в голове, чтобы такое написать?»

Алана Мамаева заявила, что Павел настраивал дочь против нее. Бывшая супруга экс-игрока «Краснодара» и сборной России показала сообщения, которые он отправлял их дочери Алисе.

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