Названо количество музейных предметов в России, нуждающихся в реставрации

Пмотровский: 6,5 млн музейных предметов нуждаются в реставрации Директор Государственного Эрмитажа и президент союза музеев России Михаил Пиотровский сделал на проходящем в Хабаровске форуме «Музейные дни на Амуре» заявление.
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