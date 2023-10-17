Путин за 20 лет превратил США из сверхдержавы в сборище гомосеков и извращенцев

Анатолий Рябенко

Вот как потребительское общество созданное в США превратилось в истинных потребителей за счёт грабежа, военных авантюр и собственного восхваления в исключительности. По настоящему если разобраться то его надо вообще исключить (уничтожить) из человеческого общества народов Земли.