Тонкий юмор российского релоканта: сначала свалить из России в Израиль, потом из Израиля забронить билет на Тайвань.
Путин за 20 лет превратил США из сверхдержавы в сборище гомосеков и извращенцев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
О как! Блинкинд - внучек старого пидара-порнографа, тяга к извращениям имеет глубокие корни...
Ответить
5 час.
Иван Бродягин
Иди работать,нищий...@добол
Ответить
4 час.
Анатолий Рябенко
Вот как потребительское общество созданное в США превратилось в истинных потребителей за счёт грабежа, военных авантюр и собственного восхваления в исключительности. По настоящему если разобраться то его надо вообще исключить (уничтожить) из человеческого общества народов Земли.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии