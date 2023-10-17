Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин за 20 лет превратил США из сверхдержавы в сборище гомосеков и извращенцев

Путин за 20 лет превратил США из сверхдержавы в сборище гомосеков и извращенцев

Тонкий юмор российского релоканта: сначала свалить из России в Израиль, потом из Израиля забронить билет на Тайвань.

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Комментарии
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Константин Котельников
О как! Блинкинд - внучек старого пидара-порнографа, тяга к извращениям имеет глубокие корни...
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5 час.
Иван Бродягин
Иди работать,нищий...@добол
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4 час.
Анатолий Рябенко
Вот как потребительское общество созданное в США превратилось в истинных потребителей за счёт грабежа, военных авантюр и собственного восхваления в исключительности. По настоящему если разобраться то его надо вообще исключить (уничтожить) из человеческого общества народов Земли.
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4 час.

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