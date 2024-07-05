В Крыму 12-летняя родственница чиновника на электросамокате сбила коляску с ребенком, но ей ничего не будет

В Симферополе произошел случай, когда представительница “золотой молодежи” на самокате сбила трехлетнюю девочку, но она не будет наказана.
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