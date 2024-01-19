Сибиряк с позывным "Крик" одной миной уничтожил взвод противника на СВО

За мужество и отвагу военнослужащий из Куйбышева награждён медалью Суворова.Военнослужащего из Куйбышевского района Новосибирской области с позывным "Крик", который уничтожил взвод противника одной миной, наградили медалью Суворова за высокое мастерство, смелость и решительность во время боевых действий.