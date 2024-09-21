Нурмагомедов — о фильме про Черенкова: о таких людях должны сниматься картины

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от выхода в прокат художественного фильма об экс-футболисте московского «Спартака» Фёдоре Черенкове.
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