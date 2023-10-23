К чему приведет план Пашиняна по выдавливанию России? Дмитрий Родионов На фото: Ереван. Флаги стран-участниц Совета коллективной безопасности ОДКБ на улице города.
Прощается, но не уходит: Армения пока задержится в ОДКБ
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Армению конечно винить не в чем , кроме как в бездействии . Убрали бы Пашиняна и не было б потерь . Да и никогда не поздно это сделать -изгнать с позором с республики и войти как и были в состав РФ как Армянский Округ или Край
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4 д.
Tania Еременко
Валерий! Армяне, видимо, заслуживают этого пашиняна. И надо бы их выгнать отовсюду - и из ОДКБ - тоже. Зачем России предатели? Своих хватает. Пусть ходят по миру и прибедняются, как раньше - какие они бедные и несчастные..
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4 д.
Юрий Золотарев
Армению нужно срочно присоединить к Израилю. Сейчас - самое время!
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4 д.
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