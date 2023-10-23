Прощается, но не уходит: Армения пока задержится в ОДКБ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Армению конечно винить не в чем , кроме как в бездействии . Убрали бы Пашиняна и не было б потерь . Да и никогда не поздно это сделать -изгнать с позором с республики и войти как и были в состав РФ как Армянский Округ или Край