Ученый назвал пользу картофеля

Будь в курсе✴

В небольшой порции картофеля содержится до 30 процентов суточной нормы витамина C. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.