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Ученый назвал пользу картофеля

Ученый назвал пользу картофеля

В небольшой порции картофеля содержится до 30 процентов суточной нормы витамина C. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

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