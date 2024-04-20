Ушла из жизни заведующая детским садом №192 Галина Александровна КомковаУправление образования Администрации города Иванова с прискорбием сообщает, что 20 апреля 2024 года на 60-м году жизни скоропостижно скончалась заведующая дошкольным образовательным учреждением №192 г.