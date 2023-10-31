«Торпедо» оштрафовали на 300 тысяч рублей за то, что Ларионов критиковал судей

КХЛ наложила штраф на нижегородское «Торпедо» за высказывания его главного тренера Игоря Ларионова. 18 октября на пресс-конференции после домашнего матча с «Сибирью», в котором «Торпедо» уступило в серии буллитов (4:5), Ларионов заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно.