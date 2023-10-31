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«Торпедо» оштрафовали на 300 тысяч рублей за то, что Ларионов критиковал судей

«Торпедо» оштрафовали на 300 тысяч рублей за то, что Ларионов критиковал судей

КХЛ наложила штраф на нижегородское «Торпедо» за высказывания его главного тренера Игоря Ларионова. 18 октября на пресс-конференции после домашнего матча с «Сибирью», в котором «Торпедо» уступило в серии буллитов (4:5), Ларионов заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно.

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