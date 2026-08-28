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Мировое обозрение

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Путин в Нижнем Новгороде посетил выставку участников конкурса «Знай наших»

Путин в Нижнем Новгороде посетил выставку участников конкурса «Знай наших»

Визит президента на выставку — событие протокольное, но именно здесь иногда проявляются контуры промышленной политики на годы вперёд.

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