Неспешный разговор

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"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет

"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет

Владимир Путин и Касым-Жомарт Кемелевич. Фото: rusnewshub.ru Казахстан подошел к той черте, за которой находится пропасть.

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Комментарии
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Алексей Голосной
Предательства прощать нельзя
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11 час.
Олег Самойлов
А у кого-то были сомнения? Что при Назарбаеве, что при Токаеве Казахстан ВСЕГДА был настроен к России, мягко сказать, НЕ совсем лояльно! И жил, и пытается жить по принципу ТЫ МНЕ ДАЙ!
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7 час.
Александр Попов
Всё ПОДБРЮШЬЕ надо посадить ГОЛОДНЫЙ ПАЁК. РУССКИХ кругом ДУШАТ за 30 серебренников.
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6 час.

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