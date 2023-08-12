"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет

Олег Самойлов

А у кого-то были сомнения? Что при Назарбаеве, что при Токаеве Казахстан ВСЕГДА был настроен к России, мягко сказать, НЕ совсем лояльно! И жил, и пытается жить по принципу ТЫ МНЕ ДАЙ!