"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет
Владимир Путин и Касым-Жомарт Кемелевич. Фото: rusnewshub.ru
Казахстан подошел к той черте, за которой находится пропасть.
Комментарии
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Предательства прощать нельзя
А у кого-то были сомнения? Что при Назарбаеве, что при Токаеве Казахстан ВСЕГДА был настроен к России, мягко сказать, НЕ совсем лояльно! И жил, и пытается жить по принципу ТЫ МНЕ ДАЙ!
Всё ПОДБРЮШЬЕ надо посадить ГОЛОДНЫЙ ПАЁК. РУССКИХ кругом ДУШАТ за 30 серебренников.
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