В Великом Новгороде открылся Дом музыки имени С.В. Рахманинова

В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие Дома музыки имени С.В. Рахманинова. Дом музыки создан на базе объекта культурного наследия регионального значения «Дом губернатора» 1767 года, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
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