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16 лет колонии за наведение украинских дронов на ПВО в Подмосковье и подготовку терактов

16 лет колонии за наведение украинских дронов на ПВО в Подмосковье и подготовку терактов

Пресс-релиз Следственного комитета Российской Федерации:"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
А где имя и фамилия? Подозреваю, что на фото совершенно другой человек. На чью мельницу воду льёшь, автор?!!!!
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13 час.
Boris Max
А почему так мало дали?
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11 час.
Н
Николай
К стенке!!!
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9 час.
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