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Закон, порядок, государство

841 подписчик

Склизкая грязь и зловонный запах напрочь исчезнут в стиральной машине — 2 ложки при стирке

Склизкая грязь и зловонный запах напрочь исчезнут в стиральной машине — 2 ложки при стирке

Со временем даже самая надежная стиральная машина может начать издавать неприятный запах и стать менее эффективной из-за скопления грязи и отложений.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Такое только у свиней
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