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Нижегородская правда

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Количество преступлений в Нижнем Новгороде снизилось на 10% за 2024 год

Количество преступлений в Нижнем Новгороде снизилось на 10% за 2024 год по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба Гордумы со ссылкой на отчет начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду Олега Соколова.

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