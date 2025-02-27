Количество преступлений в Нижнем Новгороде снизилось на 10% за 2024 год по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба Гордумы со ссылкой на отчет начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду Олега Соколова.
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