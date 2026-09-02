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Неубиваемый «тонкий» смартфон с батареей 16 000 мА·ч, камерой ночного видения и тепловизором. Представлен Oukitel WP70 Ultra

Неубиваемый «тонкий» смартфон с батареей 16 000 мА·ч, камерой ночного видения и тепловизором. Представлен Oukitel WP70 Ultra

Его называют тонким, но данных о габаритах нет Бренд Oukitel представил защищенный смартфон WP70 Ultra, «фишкой» которого стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 16 000 мА·ч.

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