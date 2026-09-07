Научное искусство, День «Молодёжи Москвы» и актерские мастер-классы: что не пропустить 7 сентября в столице

️ — фестиваль научного искусства «Частоты» в галерее «На Песчаной» (ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 7); ️ — выставка «Очарование Сибири» в галерее-мастерской «Варшавка» (Варшавское шоссе, д.
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