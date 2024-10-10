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Корнеев о Бителло и Карраскале в центре поля против ЦСКА: «Связка не сработала. Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать» 

Бывший хавбек ЦСКА выразил мнение после поражения бело-голубых от армейцев (1:2) в Мир РПЛ. — Проблемы «Динамо» в организации игры в обороне никуда не делись.

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