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Переживший покушение под Саратовом военнослужащий идет на поправку

Переживший покушение под Саратовом военнослужащий идет на поправку

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Российский военнослужащий, на которого было совершено нападение в Саратовской области, жив и идет на поправку.

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