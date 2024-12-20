Половина жителей США желают завершения конфликта на Украине

В исследовании американской социологической службы Gallup говорится, что половина американцев хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, даже если оно будет подразумевать сохранение за Россией полученных ей на поле боя территорий.
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